Quando si tratta di rilasciare aggiornamenti software, Samsung è stata recentemente una delle migliori in questo campo. Più recentemente, ciò ha assunto la forma del rilascio dell’aggiornamento stabile One UI 5.0 alla famiglia di dispositivi Galaxy. Dopo che la serie Galaxy A del 2022 ha ricevuto un assaggio di Android 13, l’OEM coreano sta ora implementando One UI 5 per la serie Galaxy Tab S8. Ciò è accaduto molto rapidamente dopo il rilascio di Android 13. Anche il Galaxy XCover 6 Pro, che è una versione rinforzata del Galaxy S6, ha ricevuto l’aggiornamento di Android 13 in alcune località.

Il lancio di One UI 5 per la gamma Galaxy Tab S8 è attualmente in corso per le varianti 5G globali dei modelli vanilla, Plus e Ultra. Questa implementazione fa parte della famiglia di prodotti Galaxy Tab S8. Questo aggiornamento viene fornito con correzioni di sicurezza Android per il mese di novembre 2022 e il suo numero di build è Xx06BXXU2BVK4. La build basata su Android 13 è stata resa disponibile per l’uso solo in Europa fino a questo punto; tuttavia, è solo questione di tempo prima che il nuovo software si diffonda verso altri mercati in tutto il mondo.

Galaxy Tab S8 e XCover 6 Pro, arriva Android 13

Oltre alla serie Galaxy Tab S8, Samsung sta rilasciando anche un aggiornamento per Galaxy XCover 6 Pro compatibile con Android 13. Questo dispositivo con classificazione MIL-STD 810H e IP68 non è certamente un’eccezione alla tendenza generale in quanto soddisfa entrambi questi requisiti. L’etichetta ‘XCover’ è riservata alla gamma rugged.

Il firmware One UI 5 del Galaxy XCover 6 Pro, che è stato stabilizzato, è attualmente in fase di lancio in tutta Europa. Il numero di build è G736BXXU1BVK2 e viene fornito con un set di patch di sicurezza un po’ obsoleto (da ottobre 2022). È possibile che occorrano diversi giorni prima che l’aggiornamento venga distribuito a tutti gli utenti, come accade in genere con le implementazioni graduali del software. Non devi preoccuparti di questo, tuttavia, poiché puoi saltare la fila di persone in attesa di installare la nuova versione e farlo immediatamente sul tuo dispositivo Galaxy facendolo aggiornare manualmente.