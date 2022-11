Nel 1963, un uomo nella provincia turca di Nevşehir scoprì un muro nel suo seminterrato che lo portò ad esplorare una gigantesca città sotterranea.

L’uomo (non nominato nei rapporti dell’epoca) ha martellato il suo muro e ha trovato un tunnel dietro di esso e, oltre, altri tunnel. L’esplorazione avrebbe poi rivelato che era una città sotterranea profonda 18 piani, completa di cappelle, scuole e stalle.

Conosciuta come Derinkuyu, la città era stata abbandonata per secoli. I lavori per la città, che si stima possa contenere fino a 20.000 persone, potrebbero essere iniziati fin dal VIII-VII secolo a.C., secondo gli archeologi del Dipartimento della cultura turco.

Un manoscritto del 370 a.C. circa che forse descrive Derinkuyu menziona che le abitazioni sotterranee erano abbastanza grandi per una famiglia, animali domestici e cibo.

La città raggiunse il suo apice nel periodo bizantino (dal 395 d.C. al 1453 d.C. circa), quando fu trasformata in un labirinto di tunnel, camere e stanze, che copriva 445 chilometri quadrati. La rete di tunnel e passaggi conteneva ingressi nascosti, pozzi di ventilazione e canali d’acqua.

I nostri antenati la usavano per difesa

È probabile che le persone della zona abbiano utilizzato per la prima volta la roccia tenera a scopo di conservazione, mantenendo il cibo a temperature fresche e stabili.

Coloro che vivevano ai livelli inferiori, ad esempio, sono stati in grado di interrompere l’approvvigionamento idrico ai livelli superiore ea terra, impedendo ai nemici di avvelenarlo. I tunnel potevano essere bloccati dall’interno con porte rotonde di pietra rotolante, e i passaggi stessi erano stretti per costringere gli invasori a schierarsi uno alla volta.

Diverse persone si sono rifugiate in città per molti secoli. I primi cristiani vi abitarono, in fuga dalle persecuzioni dei romani, mentre i musulmani lo usarono come protezione durante le guerre arabo-bizantine del 780 e del 1180.