Mandare messaggi a se stessi su una piattaforma di messaggistica può sembrare strano ma è senza dubbi uno dei modi più convenienti per annotare qualcosa, salvare URL e altri contenuti che si desidera rivisitare in un secondo momento. Adesso è possibile anche su WhatsApp.

Piattaforme come Slack hanno uno spazio apposito per i messaggi inviati a se stessi. Telegram, ad esempio, prevede la chat “messaggi salvati”. Anche WhatsApp sembra aver finalmente aggiunto una funzione simile. La piattaforma di proprietà di Meta ora offre un modo conveniente per inviare messaggi a te stesso.

Alla fine di ottobre, WhatsApp ha iniziato a testare selettivamente una versione beta della nuova funzione, che permette di iniziare una nuova conversazione con te stesso sull’app in modo semplice e immediato. WABetaInfo ora segnala che la funzione è ampiamente implementata su iOS con la versione 22.23.74 dell’app. Lo stiamo vedendo anche su molti dispositivi Android dopo aver aggiornato WhatsApp alla versione 2.22.23.77.

WhatsApp finalmente aggiunge la possibilità di creare chat con se stessi

All’inizio potrebbe non sembrare molto utile, ma inviare messaggi a se stessi potrebbe anche essere un ottimo modo per trasferire file di dimensioni ridotte tra più smartphone in modalità wireless, ora che WhatsApp sta testando la modalità Companion su Android. Il tutto diventa ancora più interessante se consideri la possibilità di aggiungere un collegamento alla chat con te stesso nella schermata iniziale. Potrai annotare, salvare e condividere qualsiasi cosa in qualunque momento.

La nuova opzione per inviare messaggi a se stessi in poche mosse dovrebbe essere tra le opzioni in cima all’elenco dei tuoi contatti. Per rassicurarti, WhatsApp afferma che anche questa chat con se stessi è crittografata end-to-end come tutte le altre. Tuttavia, la funzione sembra stia arrivando sui dispositivi in ​​modo graduale ma molto lentamente. Pertanto, potrebbero essere necessari alcuni giorni per ricevere l’ultima versione dell’aggiornamento che include questa funzionalità. Nel frattempo, puoi sempre creare un gruppo con un’altra persona, rimuoverla e utilizzare quello spazio per chattare con te stesso. Sicuramente molti di noi l’hanno fatto almeno una volta. Potresti in ogni caso utilizzare questa opzione ugualmente per avere due chat separate con te stesso.