Tra i vari operatori telefonici italiani, Iliad è uno dei più apprezzati dagli utenti. Fin dal suo arrivo, infatti, l’operatore è stato in grado di cambiare le regole della telefonia ed ha proposto diverse offerte di rete mobile a dei prezzi super convenienti. Una delle ultime disponibili era l’offerta limitata Iliad Flash 160. Ora, però, l’operatore ha deciso di far tornare al suo posto un’offerta del passato anch’essa molto apprezzata, ovvero Iliad Giga 120.

Iliad fa tornare l’offerta mobile Iliad Giga 120 al posto di Iliad Flash 160

L’operatore telefonico francese Iliad stupisce spesso i propri utenti e non solo con delle offerte di rete mobile davvero uniche e sorprendenti. Una di queste era Iliad Flash 160 che offriva un quantitativo esagerato di traffico dati pari a ben 160 GB. Questa offerta però non è più disponibile all’attivazione. Al suo posto, l’operatore ha deciso di far tornare un’altra offerta di rete mobile anche comunque molto apprezzata e soprattutto conveniente. Come accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta denominata Iliad Giga 120.

Quest’offerta è anch’essa molto interessante. In particolare, con questa offerta gli utenti avranno a disposizione ogni mese 120 GB di traffico dati anche con la connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese.

Vi ricordiamo che l’offerta Iliad Giga 120 è attivabile da tutti i nuovi clienti e anche da chi è già cliente dell’operatore tramite il cambio offerta.