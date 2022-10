L’operatore telefonico Iliad ha sorpreso tutti pochi giorni annunciando l’arrivo di una nuova offerta di rete mobile davvero sorprendere. In particolare, si tratta della nuova Iliad Flash 160, un’offerta davvero conveniente con tanti giga per navigare. Si tratta di un’offerta limitata e ora l’operatore ha comunicato che sarà attivabile anche da chi è già cliente.

Iliad Flash 160: la nuova offerta è attivabile anche da chi è già cliente

Secondo quanto comunicato in queste ore, la nuova offerta di rete mobile di Iliad è attivabile non solo dai nuovi clienti, ma anche da chi è già cliente dell’operatore. In particolare, potranno effettuare il cambio di offerta tutti i clienti dell’operatore telefonico francese, ad eccezione però di chi ha attiva l’offerta Iliad Dati 300.

Chi è già cliente potrà inoltre effettuare il cambio anche verso quest’ultima offerta, che ha un costo di 13,99 euro al mese. Iliad Flash 160, invece, offre ogni mese 160 GB di traffico dati per navigare con connettività che arriva anche al 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è sempre di 9,99 euro al mese.

Per effettuare il cambio offerta è possibile avere due opzioni. Gli interessati possono ad esempio recarsi presso un Iliad Sim Box accedendo al proprio account Iliad. In alternativa, si potrà effettuare il cambio recandosi direttamente nell’area personale presente sul sito ufficiale dell’operatore nelle sezioni La Mia Offerta e Cambio Offerta.

Vi ricordiamo che, salvo diversa comunicazione, l’offerta Iliad Flash 160 sarà disponibile fino al prossimo 10 novembre 2022.