Oggi parliamo di un interessante incidente astronomico che ha catturato l’attenzione di diversi astrofisici. È stato riferito che l’Osservatorio solare ed eliosferico della NASA ha recentemente rilevato una cometa che si è schiantata contro il Sole a causa della sua forte attrazione gravitazionale.

Gli scienziati stavano osservando i regolari movimenti solari quando questo evento insolito è stato individuato dalla NASA. Secondo un rapporto di CNET, la cometa si è schiantata a causa della sua incapacità di sostenersi alla massiccia attrazione gravitazionale del Sole.

Secondo l’astronomo Tony Phillips, che ha scritto per Spaceweather.com, “La cometa condannata era quasi certamente un ‘Kreutz sungrazer’, un frammento di una cometa gigante che si è rotta molti secoli fa. Uno sciame di questi frammenti orbita attorno al sole e che ogni giorno si avvicina troppo e si disintegra. La maggior parte, che misurano meno di pochi metri di diametro, sono troppo piccole per essere viste, ma a volte una grande come quella di oggi attira l’attenzione. “

Una cometa diversa

Le comete, infatti, sono piccoli corpi del sistema solare che quando passano vicino al sole possono riscaldarsi e iniziare a rilasciare gas. Per quanto riguarda la loro grandezza, può variare da “poche centinaia di metri a decine di chilometri“.

La NASA ha definito le comete come: “Palle cosmiche di gas congelate, fatte di roccia e polvere che orbitano attorno al Sole. Quando sono congelate, hanno le dimensioni di una piccola città. Quando l’orbita di una cometa la avvicina al Sole, si riscalda e rilascia polvere e gas. La polvere e i gas formano una coda che si allontana dal Sole per milioni di km. “

D’altra parte, ci sono alcuni tipi di comete che hanno grandezze completamente diverse. Una di queste comete è conosciuta come “Kreutz sungrazer“, che si trova estremamente vicino al Sole. Le loro origini risalgono a qualche secolo fa quando sono nate a seguito della frammentazione di una grande cometa.

Una delle comete più luminose dell’ultimo millennio era conosciuta come “Ikeya-Seki” ed è stata scoperta nel 1965. Generalmente, le comete si trovano spesso più vicine al sole in condizioni di luce diurna.