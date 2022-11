Amazon: trucco per avere gratis Prime, ecco per quanto tempo

Tutte le persone che vogliono utilizzare almeno una volta Amazon Prime, possono farlo sfruttando il servizio di prova di 30 giorni. È possibile infatti per un mese usufruire dei tanti servizi che Prime consente, ovvero le spedizioni più rapide e soprattutto la presenza dell’abbonamento Prime Video con tutto incluso.

Amazon offre un periodo di prova gratuito per testare le capacità del servizio Prime: avrete 30 giorni di tempo totalmente gratis

Secondo quanto riportato, l’offerta sarebbe stata già accettata da innumerevoli persone su Amazon, essendo infatti quest’ultima un vero e proprio must della piattaforma.

Ricordiamo che sono tanti gli aspetti da valutare, tutti annunciati sul sito ufficiale e nella pagina dove potete sottoscrivere ufficialmente il servizio. Clicca qui per utilizzare gratis Amazon Prime.

Innanzitutto bisogna ricordare che il sistema sarà in grado di capire in maniera automatica se il vostro account risulterà idoneo per la prova gratuita di un mese. Verrà controllato nella cronologia infatti sei già in precedenza il cliente risulterà iscritto alla prova.

Nel momento in cui il servizio non dovesse soddisfare le proprie esigenze, sarà possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i 30 giorni gratuiti dunque non avrete un rinnovo, salvo la vostra volontà di continuare ad utilizzare Amazon Prime al costo di 4,99 € al mese o di 46,99 € all’anno.

Per l’iscrizione ad Amazon Prime bisognerà indicare anche una carta di pagamento valida, che non sia virtuale. Con una carta prepagata il pagamento potrebbe non andare a buon fine. Bisognerà verificare pertanto con la propria banca se la carta è abilitata a determinati servizi.