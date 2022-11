ho. Mobile distrugge TIM e Iliad con 200GB in 4G ogni mese, prezzo bomba

Il celebre gestore negli ultimi anni è riuscito a tenere il suo livello alto, perdendo però qualche utente di troppo. Proprio per questo adesso l’obiettivo è far rientrare quante più persone possibili alla base, il tutto con offerte che potrebbero piacere a chiunque. Si parla di soluzioni provviste di prezzi bassi ma soprattutto di tanti contenuti tra minuti, SMS e giga.

Prima di partire con la campagna invernale dunque ho. Mobile sta cercando di sondare il terreno, proponendo delle offerte mobili destinate solo ad alcuni utenti. L’obiettivo è partire alla grande, con promozioni blasonate che però sono state riviste per quanto riguarda il costo mensile. Inoltre si potrà puntare sempre su una grande qualità, aspetto fuori dal comune che da sempre caratterizza il famoso gestore. Ricordiamo infatti che tutte le sue offerte si basano su una connessione di rete corrisposta dal celebre gestore Vodafone, il quale è leader in tutta Europa.

ho. Mobile: ci sono due offerte in particolare che battono qualsiasi altro gestore, si arriva fino a 200 giga al mese per sempre

Le migliori offerte di ho. Mobile sono attualmente due, le quali sono dedicate a gestori di ogni genere. La più interessante è sicuramente quella che ogni mese consente di avere 200 giga per navigare in Internet. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese per sempre, ma si tratta di un’offerta dedicata solo ed esclusivamente agli utenti di Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

La seconda offerta destinata sempre agli stessi gestori è quella che consente di avere 150 giga ogni mese a 7,99 €. Entrambe le promozioni hanno anche minuti ed SMS senza limiti.