Euronics distrugge Unieuro con sconti al 70% solo oggi, articoli quasi gratis

L’ultimo volantino proposto da Euronics sta mostrando a tutti cosa significa offrire la qualità all’interno del catalogo mista alla convenienza.

Gli sconti presenti nel volantino non sono di certo a fare di tutti gli altri negozi, i quali non possono arrivare a prezzi così bassi. La merce messa in sconto e di primo livello e a dimostrarlo sono le caratteristiche tecniche di ogni dispositivo.

Euronics offre ora sconti clamorosi che riguardano la tecnologia e l’elettronica, ecco quali sono i prezzi migliori dell’ultimo volantino di novembre

Subito nella prima pagina del volantino ci sono già sconti eccezionali da osservare. Con il 41% di sconto ecco una Smart TV di LG di tipo OLED, la quale offre una diagonale da ben 55″ è un prezzo di 999 €. Si tratta di una delle novità di questo 2022 ed è prenotabile anche online.

A seguire, direttamente di fianco, ecco una delle proposte più gettonate nel mondo dei computer. Stiamo parlando di un notebook ASUS da 15,6 pollici con processore i3 e 8GB di memoria RAM, oltre a 256GB di memoria interna SSD. Lo sconto è del 33% ed il prezzo è di 399 €.

Volete poi tenere in ordine e pulita la vostra casa? C’è una scopa elettrica ricaricabile di Hoover a soli 99 €. Lo sconto è del 54,7% sul prezzo originale. Se state cercando poi uno smartphone di altissimo livello, non potete esimervi dal valutare una delle proposte più interessanti del momento. Si tratta di un Samsung Galaxy S22, il quale nella sua variante da 128 giga viene proposto con uno sconto del 31,8% a 579 €.