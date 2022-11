Lidl: corsa al robot aspirapolvere ad un costo mai visto prima

Maniaci di pulito, questo è il vostro momento. Se avete bisogno di un compagno efficiente di pulizie, il robot aspirapolvere proposto dalla Lidl è perfetto. Non vi abbiamo convinti? E se vi dicessimo che con la promo il suo costo è quasi dimezzato? Si tratta pur sempre di un prodotto dell’azienda Vileda, ma soprattutto è autonomo!

Lidl: tutte le caratteristiche e il prezzo del prodotto

Tra meno di un’ora arrivano gli ospiti e voi non sapete come pulire casa da soli? Nessun problema, vi basterà accendere questo elettrodomestico è il gioco è fatto. Il robot aspirapolvere è disponibile in bianco o nero, è silenzioso e pulisce tutte le superfici e tutti i tipi di pavimenti duri o manti a pelo corto. Inoltre grazie ai suoi sensori è in grado di riconoscere anche i tappeti.

Su Internet ha un punteggio di 4,5 stelle e tra le tante recensioni positive spunta la seguente: “Stavo cercando un semplice aspirapolvere da ‘provare’. E mi sento molto felice. Cattura tutto. Ma non può fare tappeti del genere, rimane incastrato lì dentro. Per il resto è ottimo!”. Concretamente parlando, il robot pulisce in due modi: a zig-zag o automatico. Inoltre ha una bocca di aspirazione e un contenitore per la polvere XL. È dotato di caricabatterie e una batteria al litio, ma anche due spazzole laterali per la pulizia degli angoli.

E il costo? Al momento è disponibile da Lidl al prezzo di 99,99 euro. Dunque, se avete bisogno di farvi un buon regalo di Natale, questa è la soluzione migliore!