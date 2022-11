Starlink è un servizio che offre internet tramite satellite, e funziona anche per gli utenti che risiedono in territori come l’Italia. Pur non essendo una soluzione progettata per soppiantare la connessione via cavo, sembra che l’azienda statunitense stia spingendo per diventare più competitiva.

Supportata da SpaceX, la società ha in mente di lanciare fino a 20.000 satelliti contemporaneamente nello spazio. Attualmente siamo lontani da quella cifra considerando che in tutto sono stati lanciati 3505 satelliti di cui 3222 sono ancora in orbita e 3184 effettivamente funzionanti.

Nuovi prezzi Starlink per l’Italia

Nelle scorse ore SpaceX ha comunicato delle piacevoli notizie. Secondo quanto riportato sul sito, il canone mensile per l’Italia ora passerà da 70 euro/mese a 50 euro/mese. Ma non è tutto. Le spese di spedizione per il kit che include antenna, router e cablaggio sono state cancellate. Per chi avesse già sottoscritto un contratto (e quindi pagato 70 euro/mese), il canone verrà automaticamente ridotto a 50 euro/mese senza dover effettuare alcuna operazione.

La connettività dati di Starlink continua a essere compresa tra 130 Mbps e 250 Mbps a seconda di diversi fattori. Per tutte le persone curiose di provare il servizio ma che non vogliono iscriversi subito, c’è una nuova formula proposta per un tempo limitato.

Nella comunicazione si legge “Per un periodo limitato in Italia, prova Starlink per 30 giorni con solo 1 euro di anticipo. Il saldo residuo di 409 euro verrà automaticamente addebitato 30 giorni dopo il ricevimento del kit, a meno che non si annulli il servizio e si inizi la restituzione di un kit non danneggiato prima della fine dei 30 giorni”. Insomma, si tratta di una modalità che consentirà agli utenti di provare il servizio prima di pagare.