Secondo l’Università di Washington, bere caffè o sorseggiare una zuppa ad una temperatura superiore a 110 ° può irritare la bocca. A 160 gradi, potresti andare incontro ad un ustione grave.

Anche se non si conosce la temperatura esatta, la maggior parte di noi riesce a capire istintivamente quando il cibo potrebbe causare lesioni, motivo per cui ci soffiamo sopra. Ma soffiare sul cibo caldo aiuta davvero a raffreddarlo?

Quando soffi aria sul cibo bollente, l’aria prodotta è alla temperatura corporea, una media di 98,6 gradi. La differenza di temperatura tra l’aria prodotta e quella del piatto, fa raffreddare il cibo.

Pensala in questo modo: se avessi una ciotola di zuppa in una stanza calda, ci vorrebbe del tempo per raffreddarsi. Ma se quella stessa ciotola fosse collocata in una stanza non riscaldata, si raffredderebbe molto più rapidamente.

Ecco perchè a volte è meglio non soffiare

Se lasciato solo, il cibo perderà comunque calore trasferendo energia, tramite il processo noto come conduzione. Soffiarci sopra accelera questo processo.

Più caldo è il cibo o la bevanda, maggiore è la differenza di temperatura, quindi è meglio soffiare su cibi caldi. Se qualcosa è molto caldo, potrebbe non esserci abbastanza disparità di calore che farà la differenza.

Questa pratica è resa ancora più difficile dal fatto che la maggior parte dei cibi ha un sapore migliore a temperature più elevate. La zuppa, ad esempio, tende a esprimere il sapore quando è calda e diventa più salata quando si raffredda. Alcuni credono che la zuppa abbia un sapore migliore tra 136 e 162 gradi, o proprio intorno alla zona di pericolo.