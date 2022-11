Se ritieni che il Galaxy Z Fold 4 sia eccellente e lo Z Flip 4 è abbastanza buono a modo suo, è probabile che apprezzerai ciò che Z Fold 5 e Z Flip 5 offriranno il prossimo anno. Sebbene l’ultimo rapporto di TheElec in Corea, che si basa su fonti interne che hanno familiarità con i piani di sviluppo pieghevole di Samsung, non nomina alcun dispositivo futuro, è lecito ritenere che il più grande produttore di smartphone del mondo lavorerà sodo per incorporare una sfilza di tecnologie e funzionalità nel Galaxy Z Fold 5 del 2023.

Sebbene alcune delle cose che l’azienda ha cercato di fare in tempo per il rilascio di Z Fold 4 di quest’anno potrebbero non arrivare sul mercato con lo Z Fold 5, è probabile che almeno un paio di importanti progressi appariranno il prossimo autunno. Dopo aver interrotto il Galaxy Note (presumibilmente per sempre) e aver reso la S Pen un accessorio obbligatorio del Galaxy S22 Ultra, Samsung sta senza dubbio tentando di includere un silo per penne anche nel design dei suoi pieghevoli più sofisticati.

Galaxy Z Fold 5 arriverà nel 2023

Poiché il Galaxy Z Fold 4 era ‘originariamente’ destinato a contenere uno slot S Pen dedicato (e, ovviamente, lo stilo stesso come standard), è molto probabile che il sequel incorpori questa modifica. Il problema evidente è che ogni componente aggiuntivo o accessorio integrato è quasi certo di aumentare il peso di un dispositivo mobile o rendere estremamente difficile preservare (per non parlare di migliorare) la capacità della batteria senza aumentare il peso totale.

Samsung vuole anche ridurre il peso e lo spessore dei suoi pieghevoli di nuova generazione, il che potrebbe essere impossibile se è in lavorazione anche uno slot S Pen ‘designato’. Quello che è certo è che il Galaxy Z Fold 5 avrà ‘moduli fotocamera più di fascia alta’ rispetto al sistema a triplo sparatutto da 50 + 10 + 12 MP sul retro dello Z Fold 4, che è stato un progresso significativo rispetto al 12 + 12 + fotocamere posteriori da 12 MP dello Z Fold 3.

Ancora una volta, la storia di oggi manca di dettagli, ma dal momento che ci piace sognare in grande, presumiamo che l’obiettivo ambizioso di Samsung (per il momento) sia quello di includere la stessa magnifica fotocamera principale da 200 MP sia sul Galaxy S23 Ultra che sullo Z Fold 5.