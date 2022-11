Il produttore cinese Huawei ha da poco tenuto un evento di presentazione ufficiale in Cina. Durante quest’ultimo l’azienda ha tolto ufficialmente i veli su un nuovo smartphone foldable. Si tratta del nuovo Huawei Pocket S, il quale può contare sulle performance del soc Snapdragon 778G.

Huawei annuncia in Cina il nuovo smartphone foldable Huawei Pocket S

Huawei ha ampliato il suo catalogo di smartphone pieghevoli. In particolare, per il mercato cinese è da poco approdato il nuovo foldable Huawei Pocket S. All’interno, quest’ultimo può vantare la presenza di un display con tecnologia OLED da 6.9 pollici in risoluzione 2790 x 1188 pixel con una elevata frequenza di aggiornamento da 120Hz e con un touch sampling rate di 300Hz.

Le prestazioni, come già accennato in apertura, sono affidate al soc Snapdragon 778G, accompagnato da tagli di memoria da 128 oppure 256 GB. All’esterno, invece, il foldable dispone di un piccolo display OLED di forma circolare con una diagonale da 1.04 pollici e con una risoluzione pari a 340 x 340 pixel.

Accanto a questo display, è poi presente una zona circolare ospitante il comparto fotografico. Nello specifico, ci sono a disposizione un sensore principale da 40 MP con f/1.8, un sensore grandangolare da 13 MP e un sensore AF. La batteria, infine, ha una capienza di 4000 mAh e supporta la ricarica rapida da 40W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo foldable Huawei Pocket S sarà inizialmente disponibile per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 830 euro al cambio. Le colorazioni disponibili, invece, sono Mint Green, Gold Yellow, Rose Pink, Ice Crystal Blue e Black.