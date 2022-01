Il colosso cinese Huawei ha da poco annunciato l’arrivo ufficiale in Italia di ben tre nuovi dispositivi di rilievo. Il primo fra tutti è Huawei P50 Pro, il nuovo smartphone flagship che punta al comparto fotografico, il secondo è Huawei P50 Pocket, il nuovo foldable dell’azienda, e Huawei Watch GT Runner, il primo orologio da corsa professionale del brand.

Huawei P50 Pro: una nuova era per la fotografia da smartphone

Il noto colosso cinese ha da sempre puntato molto sul comparto fotografico dei suoi smartphone della serie P e con il suo nuovo flagship ha alzato ulteriormente l’asticella. Huawei P50 Pro, infatti, dispone di avanzatissimi sistemi di elaborazione dell’immagine e resa dei dettagli grazie alla presenza di HUAWEI XD Optics e HUAWEI XD Fusion Pro incorporati in un sistema di fotocamere a doppia matrice la Dual-Matrix Camera. Grazie a tutto ciò, gli utenti possono godere di True-Chroma Shot, perfetta nitidezza dell’immagine, elevata gamma dinamica e funzionalità di snapshot intelligenti migliorate.

Oltre a questo, HUAWEI P50 Pro ha un nuovissimo sistema di filtri Super Color, con la fotocamera True-Chroma (a colori) e la fotocamera True-Chroma (monocromatica) che implementano l’assunzione di luce della fotocamera principale del 103% per una migliore chiarezza dell’immagine. Non manca poi uno zoom range di 200x senza precedenti e un obiettivo ultra-grandangolare con una lunghezza focale equivalente di 13 mm per scatti grandangolari.

Stephen Duan, General Manager Huawei CBG Italia, ha così dichiarato: “La serie HUAWEI P è da sempre votata alla nostra passione per la fotografia e alla ricerca della migliore qualità, estetica ed esperienza fotografica. Il nuovo HUAWEI P50 Pro rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’eccellenza delle fotocamere Huawei, nonché un cambio di paradigma nella fotografia mobile, nell’estetica del design e nelle esperienze in tutti gli scenari. Incorporando HUAWEI XD Optics in uno smartphone per la prima volta, stiamo continuando a rendere possibile l’impossibile dando il via a una nuova era della fotografia per smartphone“.

Il design di questo flagship è poi sempre elegante e curato, con uno spessore molto ridotto e un’impeccabile costruzione. Sul fronte spicca un ampio display in vetro curvo 3D con una selfie camera collocata in un piccolo foro centrale. Un pannello di qualità con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz.

Huawei P50 Pocket: il nuovo foldable di Huawei

Debutta in Italia anche il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda. Huawei P50 Pocket, in particolare, dispone di una cerniera multidimensionale di nuova generazione e di un design Multi-Dimensional Lifting che consentono di piegarlo ottenendo un device sottile e tascabile. Per costruire il sistema di cerniere e migliorare ulteriormente l’affidabilità del meccanismo di piegatura l’azienda ha impiegato materiali innovativi, come il metallo liquido a base di zirconio e l’acciaio ad altissima resistenza da 2.100Mpa.

Quando lo smartphone è aperto, troviamo un display da 6.9 pollici nel form factor di 21:9 e anche qui abbiamo un refresh rate da 120Hz. Da chiuso troviamo un altro display denominato Cover Screen con il quale è possibile visualizzare all’istante le notifiche in arrivo, ma è anche possibile svolgere alcune azioni. Anche qui è stato poi molto curato il comparto fotografico che può contare su tre sensori fotografici e sul sistema HUAWEI Ultra Spectrum Camera, incorporato nel motore d’immagine HUAWEI XD Fusion Pro per ottenere immagini con più profondità per una migliore esperienza fotografica.

Huawei Watch GT Runner: il primo orologio da corsa professionale di Huawei

L’azienda ha infine presentato anche il suo primo orologio da corsa professionale. Huawei Watch GT Runner, in particolare, è stato creato utilizzando materiali leggeri e confortevoli, come la fibra polimerica ad alta resistenza per il corpo. Sul dispositivo troviamo poi una lunetta in ceramica ultraleggera e una corona in acciaio aerospaziale, con un corpo sottile e allo stesso tempo resistente. Questo orologio si concentra sulle abitudini dei runner, con approfondimenti sulle loro esigenze per essere il compagno perfetto anche dei corridori professionisti. Huawei Watch GT Runner ha un design molto raffinato ed elegante che rappresenta velocità e passione e, a detta dell’azienda, è ispirato alla griglia della presa d’aria delle supercar.

Sono inoltre presenti nuove interessanti funzionalità. Tra queste, spicca il sistema di allenamento per la corsa professionale HUAWEI TruSportTM ,che fornisce agli utenti un’analisi approfondita delle loro performance, e il Running Ability Index (RAI), ovvero il nuovo sistema di misurazione della capacità di corsa che consente agli utenti di valutare oggettivamente le loro performance.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dispositivi a marchio Huawei sono disponibili all’acquisto da oggi direttamente sullo store ufficiale dell’azienda secondo i seguenti prezzi: