CoopVoce a novembre con 3 offerte che distruggono TIM e Vodafone con 4 euro

Stanno continuando a susseguirsi tantissime offerte mobili sul panorama della telefonia mobile, come non era mai successo prima d’ora. Molti gestori, i quali erano emergenti qualche tempo fa, oggi risultano in pieno controllo della situazione, dopo aver battuto provider di altissimo livello.

CoopVoce sta continuando ad offrire sul suo sito ufficiale delle soluzioni che definire allettanti sarebbe dir poco. Basta infatti avere a disposizione la pagina principale del portale per capire che le promozioni della linea EVO sono ancora disponibili.

CoopVoce offre ancora le serie migliori di sempre per pochi euro mensili: fate largo alla famiglia EVO che parte da 4,90 euro al mese

La prima in assoluto è quella che chiunque non è interessato a Internet vorrebbe avere visti i contenuti ma soprattutto il prezzo mensile che dura per sempre. Stiamo parlando della prima offerta, quella che inserisce al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori e anche SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di soli 4,90 € al mese per sempre.

La seconda offerta che sta facendo ragionare parecchie persone ormai da tempo è quella che offre i contenuti minimi, ovvero 30 giga per navigare sul web ogni giorno in 4G con chiaramente la possibilità di telefonare chiunque senza limiti ed inviare i messaggi illimitati ogni giorno. Il prezzo corrisponde a soli 6,90 € al mese per sempre.

Infine ecco la parte migliore del sito ufficiale di CoopVoce, ovvero quella riservata alla EVO 100. La promozione migliore di questo gestore riesce a mettere in risalto il prezzo di 8,90 € al mese per sempre. All’interno della promo potete trovare minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e soprattutto 100 giga in 4G.