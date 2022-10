Canone RAI e bollo auto: come evitare di pagare due tasse contestate da tutti

Oltre alle tante tasse che in Italia sono obbligatorie da pagare, gli utenti devono sottostare anche a imposte per nulla amate. Tra queste ci sono canone Rai e bollo auto, due metodi rispettivamente della nazione e delle regioni per incrementare i guadagni.

Le due tasse sono molto diverse tra loro ma hanno un comune denominatore: essere molto costose. Queste toccano a qualsiasi famiglia, nel caso del bollo auto anche più volte se si dovessero possedere più veicoli. Ma quali sono i metodi per evitare di pagare queste imposte in maniera legale?

Canone Rai e bollo auto da abolire? Questo non succederà per cui bisogna capire come fare per non pagarli in maniera legale

In realtà ce ne sono diversi, partendo proprio dal canone Rai che è incluso come tutti sanno all’interno della bolletta della fornitura elettrica. Il primo modo per evitare di pagare il canone Rai ad esempio è quello di essere intestatari della fornitura e con un’età di 75 anni. I vostri nonni ad esempio potranno essere tranquillamente esentati dal pagamento. La stessa cosa avviene anche se il vostro reddito è al di sotto della soglia minima, così come nel caso di coloro che non hanno una TV in casa.

Il discorso risulta diverso per quanto riguarda invece il pagamento del bollo auto, il quale cambia da regione a regione. Ogni apparato regionale infatti ha il suo organigramma, il quale prevede cose diverse. In Lombardia e in Piemonte ad esempio acquistando un’auto elettrica potrete evitare di pagare il bollo auto.