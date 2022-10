Apple ha rivelato un nuovissimo iPad conveniente, iPad Pro e una nuova Apple TV 4K a ottobre. I consumatori stanno già mettendo le mani sugli articoli e, sebbene sia fantastico, alcuni si lamentano del fatto che i nuovi iPad Pro non siano in grado di filmare in Apple ProRes. La voce arriva da MacRumors, che afferma che i nuovi iPad Pro non hanno la possibilità di scattare in ProRes utilizzando l’app fotocamera nativa. Se non lo conosci, ProRes è un formato video di livello cinematografico che fornisce più informazioni, consentendo più opzioni di editing.

Quando si tratta di registrare video su un dispositivo mobile, il formato video è una delle maggiori possibilità ed è disponibile su iPhone sin dal rilascio della serie iPhone 13 Pro nel 2021. In generale, ProRes non è abilitato per impostazione predefinita e deve essere attivato nelle impostazioni dell’app della fotocamera andando nel menu Formati. Sebbene sia un metodo eccellente per ottenere film di qualità superiore da un dispositivo mobile, presenta lo svantaggio in quanto i file video richiedono molto più spazio di archiviazione.

iPad Pro M2 è il tablet più costoso dell’azienda

Attualmente, questa restrizione sembra applicarsi solo all’app della fotocamera nativa dell’iPad Pro. Gli utenti potranno acquisire video ProRes utilizzando applicazioni di terze parti. Tuttavia, questa sembra una strana preoccupazione da avere, in particolare quando questo prodotto è così nuovo. I proprietari del nuovissimo iPad Pro con processore M2 dovranno attendere un aggiornamento o installare software di terze parti per sfruttare al momento la funzionalità. MacRumors ha contattato Apple per un commento, ma non ha ancora ricevuto una risposta. Se sei ancora interessato, l’iPad Pro con processore M2 di Apple è ora disponibile in negozi selezionati.

L’iPad Pro M2 (2022) è disponibile nelle dimensioni da 11 pollici e 12,9 pollici. Èil tablet più costoso dell’azienda, con uno splendido display, funzionalità Apple Pencil 2 e molto altro.