Le calamite sono tra gli oggetti da collezione più amati in tutto il mondo. La possibilità acquistarle in ogni città o paese dove ci rechiamo ci fa sentire come se avessimo portato con noi un “pezzo” materiale dell’esperienza.

Una delle abitudini più diffuse in assoluto è quella di attaccare questi fantastici souvenir alla porta del frigorifero in cucina. Che sia per abbellirlo che sia per sfoggiare la nostra vasta collezione, è un’azione ripetuta davvero di frequente. Tuttavia, pochi sanno che questo gesto dovrebbe essere assolutamente evitato. Scopriamo di seguito perché.

Calamite sul frigorifero: ecco perché dovresti evitarle di metterle

Si sta diffondendo sempre di più questa voce: ma allora è proprio vero che le calamite sul frigo non vanno messe? Questo in realtà vale solo se si dispone di un elettrodomestico di ultima generazione con pannello touchscreen. Di fatto, dispositivi di questo tipo, potrebbero danneggiarsi più velocemente per via dei campi elettromagnetici generati dalle calamite.

Dunque, se abbiamo un frigo normale e magari anche vecchiotto, possiamo anche non porci questa problematica. Ma se invece abbiamo un qualcosa di più moderno e tecnologicamente avanzato, il danneggiamento potrebbe verificarsi eccome.

Ecco cosa invece si dovrebbe fare

Tuttavia, esiste una soluzione per chi non vuole assolutamente privarsi delle calamite sul proprio frigorifero. Esistono delle lavagnette magnetiche che possono essere appese in cucina e che ci forniranno la possibilità di poter mostrare a tutti la nostra bellissima collezione di calamite.

Altra soluzione ancora per chi invece ne possiede centinaia: possiamo utilizzare della vernice magnetica per ricoprire una parete della cucina. Così facendo potremo avere a disposizione molto spazio per esporre i nostri cari souvenir.