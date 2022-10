Unieuro raccoglie una delle più interessanti campagne promozionali dell’ultimo periodo, rendendo felicissimi gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare i prodotti più interessanti e richiesti degli ultimi mesi. I prezzi sono bassi e convenienti, ma sopratutto la proposta risulta essere pienamente disponibile per ogni cliente.

Andiamo con ordine, prima di tutto è bene sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, in modo da poter approfondire la conoscenza della campagna, senza essere costretti a limitarsi a specifiche aree del territorio. Oltre a questo, gli stessi prezzi sono da ritenersi validi anche sul sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse superare generalmente i 49 euro.

Unieuro da capogiro: tutti gli sconti attivi al momento

L’idea di Unieuro è quella di permettere agli utenti la più ampia possibilità di scelta, ecco allora che ha deciso di rispolverare una campagna promozionale molto amata dal pubblico, anche ai tempi ad esempio di Trony e similari.

Fino al 27 ottobre sarà possibile aggiungere al carrello due prodotti tra quelli effettivamente selezionati dall’azienda, per poi recarsi in cassa. Gli addetti provvederanno ad applicare uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro, con applicazione immediata, ovvero sul medesimo scontrino (non corrisponde a rimborsi o buoni, per intenderci).

I vincoli sono pochissimi, per questo motivo si ha davvero la possibilità di godere della più ampia possibilità di scelta.