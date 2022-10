Siamo ormai prossimi all’arrivo della festività di Halloween e vari produttori e aziende hanno deciso di proporre svariate iniziative dedicate. Il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile, per l’occasione, ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta mobile davvero pazzesca con addirittura 300 GB.

Very Mobile: per Halloween arriva la nuova offerta con ben 300 GB

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta continuando a sorprendere. In occasione delle festività di Halloween, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta come già detto molto allettante. L’offerta in questione offre infatti un enorme quantitativo di giga per navigare.

Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata Very 9,99 300 Giga. Ogni mese tutti gli utenti avranno a disposizione 300 GB di traffico dati con connettività 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

L’offerta in questione sarà attivabile dal 24 al 2 novembre 2022 per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enìa, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Mundio Mobile, ZTM, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, 1 Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU (ad esclusione però Kena, Spusu, Vodafone, TIM, ho. e WindTre).

Il prezzo del rinnovo mensile di questa offerta è poi di soli 9,99 euro e non è previsto alcun costo di attivazione. Vi ricordiamo che sono inoltre inclusi i servizi di reperibilità Ti Ho Cercato e Ring Me.