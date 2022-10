Apple ha ufficialmente rivelato questa settimana il nuovo M2 iPad Pro e l’iPad di decima generazione e ora sono disponibili per l’acquisto. Gli articoli non dovrebbero essere disponibili nei negozi o nelle mani dei consumatori fino al prossimo mercoledì, 26 ottobre. Tuttavia, i primi ordini per i nuovi iPad sono già ‘Preparazione per la spedizione’ nel negozio online di Apple.

Alcuni utenti hanno segnalato sui social che lo stato dell’ordine del loro nuovo iPad 14 è cambiato da ‘Ordine effettuato’ a ‘Preparazione per la spedizione’. Anche se è improbabile che ciò cambi prima di lunedì prossimo, Apple sta già preparando quelle scatole per la spedizione.

Apple ha presentato i nuovi iPad settimana scorsa

Il nuovo iPad di decima generazione è stato completamente revisionato per adattarsi al resto della gamma di iPad. Ha anche un display Liquid Retina da 10,9 pollici che non ha un pulsante Home e Touch ID è ora incorporato nel pulsante di accensione. La connessione Lightning è stata sostituita con USB-C, ponendo così fine al supporto Lightning nella serie iPad. L’iPad 10 ha anche una connessione 5G ed è compatibile con una nuova Magic Keyboard Folio progettata esclusivamente per questo modello. L’iPad 10 è disponibile nei modelli da 64 GB e 256 GB con versioni Wi-Fi e Cellular.

L’iPad Pro di nuova generazione, d’altra parte, ha lo stesso design e le stesse dimensioni dello schermo di prima, ma ora include il processore M2 di Apple, che è stato utilizzato anche nel MacBook Air rilasciato all’inizio di quest’anno. Apple ha anche introdotto il supporto per lo standard Wi-Fi 6E più veloce, oltre a più canali 5G.

L’iPad rileverà quando l’Apple Pencil sta fluttuando sullo schermo utilizzando la nuova capacità di hovering. Ciò implica che i componenti dell’interfaccia utente potrebbero rimbalzare in previsione di un’interazione dell’utente.