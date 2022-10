Motorola alla fine ha presentato il suo nuovo smartphone Razr ad agosto, dopo mesi di voci e dettagli sul web. Sebbene il Razr 2022 non sia ancora stato rilasciato nei mercati esteri, l’azienda ha apparentemente iniziato a pianificare la sua prossima edizione. È interessante notare che una nuova voce indica che l’azienda rilascerà due pieghevoli a marchio Razr il prossimo anno, offrendo ai clienti ancora più opzioni nel piccolo mercato dei pieghevoli.

Motorola sta lavorando a due pieghevoli Razr per il 2023, nome in codice Juno e Venus, secondo il famoso leaker Evan Blass. Sebbene il leak non offra informazioni aggiuntive sugli smartphone, riteniamo che almeno una delle due versioni sarà equipaggiata con il prossimo SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Per raggiungere un prezzo più basso, Motorola potrebbe utilizzare un SoC di fascia media, come lo Snapdragon 7 Gen 1. Tuttavia, dobbiamo ancora ottenere conferma da Motorola.

Motorola non si ferma, in arrivo nuovi pieghevoli

I prossimi telefoni Motorola Razr dovrebbero debuttare nel secondo trimestre del prossimo anno e Motorola dovrebbe rilasciare ulteriori dettagli nei mesi precedenti al lancio. È ragionevole presumere che dovremo aspettare a lungo per i nuovi smartphone, soprattutto perché l’attuale generazione di Moto Razr non è ancora ampiamente accessibile. Una fuga di notizie precedente indicava che il Razr 2022 sarà disponibile a breve in Europa, ma Motorola deve ancora fare un annuncio ufficiale.

Se stai cercando un nuovo piccolo pieghevole, puoi aspettare che Motorola rilasci il Razr 2022 nel tuo paese o ottenere il Galaxy Z Flip 4 che è il nuovo pieghevole di Samsung.