La società di Meta ha preso una decisione molto importante: dopo che gli sviluppatori stanno implementando il filtro per bloccare le foto di nudo non richieste , stanno provando ad espandere delle funzioni già presenti affinché ci siano meno messaggi tossici nelle chat ; dunque, meno account pericolosi .

Le due nuove feature di cui vi stiamo parlando sono state già ampiamente viste mediante il blog ufficiale dell’app e sono state realizzate soprattutto per i content creator, di sicuro tra i più attivi sulla piattaforma.

Di fatto, questa novità è dedicata proprio all’espansione e all’attivazione automatica delle cosiddette Parole Nascoste, ossia tutte quelle che potrebbero risultare potenzialmente offensive. L’app andrà inoltre a verificare la presenza di parole offensive anche scritte volutamente in maniera sbagliata e non solo, anche le Storie saranno oggetto di controlli serrati.

L’utenza va necessariamente scremata e bisogna mantenere gli account che non creano problemi, abbattendo di fatto quelli che ne creato fin troppi. L’app consentirà a tutti gli utenti di bloccare account esistenti che una persona potrebbe aver creato in passato – quindi non solo quelli che potrebbe creare in futuro.

Questa nuova funzione sarà molto utile: non solo i profili che contattano con messaggi offensivi verranno abbattuti, ma gli utenti verranno protetti anche dalle reti di bot utilizzati per spam o per tentativi di truffe.

Messaggi diretti e commenti vedranno una nuova espansione delle notifiche, con tanto di invito a mantenere un tono rispettoso nei confronti degli altri utenti. Ma la novità che fa sorridere più di tutte è in assoluto quella che riguarda le canzoni nelle homepage dei profili, che ricorda tantissimo le vecchie homepage di MySpace.