Instagram: a breve ogni profilo avrà una propria canzone in sottofondo

Ricordate MySpace, quella famosa rete sociale, nata nel 2003 da Tom Anderson e Chris DeWolfe? La piattaforma 18 anni fa regalava ai suoi utenti profili personali, gruppi, foto, canzoni e video, insomma un mega mix tra Instagram e Whatsapp. Ebbene, per ironia della sorte, presto la prima citata aggiungerà una funzione basata sullo stile della vecchia e dimenticata MySpace.

Instagram: ritorno al passato con il nuovo aggiornamento

La notizia avrebbe preso piede dal famoso sviluppatore e leaker Alessandro Paluzzi, il quale avrebbe comunicato l’intenzione di Instagram di sviluppare una funzione che permetta di aggiungere brani al profilo. Attualmente non è ancora chiaro se la si voglia inserire a mo’ di sottofondo automatico dell’account oppure con un campo nelle impostazioni della biografia. In quest’ultima opzione la canzone si potrà avviare quando si vorrà.

La stessa Instagram ha confidato che si tratta ancora di un test interno soggetto a prove su prove. Al momento non sappiamo neppure se il social network tenterà col pubblico o senza. Nulla è chiaro. Soprattutto se diamo retta alle migliaia di voci in circolo sull’argomento. Alcune ad esempio affermano anche che la piattaforma starebbe lavorando sodo al fine di realizzare la barra di ricerca nelle Storie (un’altra funzione molto quotata dagli utenti).

Se voi che state leggendo siete nati nella generazione di TikTok, allora questo spazio fa al caso vostro. MySpace andava di moda tra il 2005 ed il 2008 poiché all’epoca era l’unica di questo genere. Dopodiché il social ha iniziato a perdere brani su brani per ritrovarsi definitivamente a corto di musica. Non preoccupatevi però per questo, perché presto “tornerà in vita” grazie all’aggiornamento di Instagram.