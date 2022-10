Passa a WindTre e scopri come ricevere subito uno smartphone Samsung a costo zero con la straordinaria offerta Di Più FULL 5G. Tutti i nuovi clienti possono attivarla nei punti vendita abilitati ottenendo così l’opportunità di usufruire ogni mese di minuti, SMS e Giga di traffico dati.

WindTre: ecco l’offerta con smartphone incluso nel prezzo!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è dedicata a tutti i nuovi clienti del gestore, che possono richiederla in tutti i punti vendita del gestore, anche effettuando la prenotazione online.

Il costo della tariffa è di 14,99 euro al mese e include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

La tariffa permette di ottenere gratuitamente uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB e di usufruire del servizio Call center senza attese senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

L’acquisto dello smartphone non necessita di alcun costo iniziale e non prevede spese extra. I clienti dovranno affrontare esclusivamente la spesa prevista per il rinnovo mensile della tariffa.

Optando per uno smartphone differente, tra quelli presenti in listino, i costi subiranno delle modifiche. In questo caso, infatti, sarà necessario saldare un costo iniziale e delle rate mensili che saranno accorpate al costo della tariffa.

Tutte le spese dovranno comunque essere affrontate tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il servizio Easy Pay addebiterà automaticamente il costo sulla modalità di pagamento scelta così da evitare il ricorso alle ricariche.