Acquistare un iPhone 14 a rate può essere conveniente per tutti i nuovi clienti WindTre grazie all’offerta Unlimited 5G. Il gestore permette di abbinare alla sua tariffa uno dei quattro melafonini di ultima generazione così da poter sostenere la spesa necessaria per l’acquisto a rate mensili.

Scopriamo, dunque, cosa offre la WindTre Unlimited 5G e il costo da sostenere per ottenere un iPhone 14 Pro da 128 GB.

WindTre Unlimited 5G con iPhone 14 Pro: ecco il costo da sostenere!

L’offerta WindTre Unlimited 5G è disponibile per tutti i nuovi clienti a un costo di 29,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere i seguenti contenuti: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Abbinando all’offerta un iPhone 14 Pro da 128 GB sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale di 259,99 euro e a ventiquattro rate mensili da 29,99 euro. Alle rate previste per lo smartphone sarà necessario aggiungere il costo previsto per il rinnovo della tariffa Unlimited. Dunque, ogni mese sarà richiesta una spesa di 59,98 euro.

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata presso uno dei negozi WindTre. I nuovi clienti potranno procedere con l’acquisto della nuova SIM e ottenere il dispositivo scelto così da poter sfruttare i contenuti previsti dalla tariffa.

Gli utenti interessati ad acquistare uno smartphone a rate senza dover andare incontro a cifre esorbitanti hanno la possibilità di optare per l’offerta WindTre Di Più FULL 5G, che include uno smartphone Samsung Galaxy A13 a costo zero.