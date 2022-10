Gli appassionati del mondo Apple potrebbero essere così tanto orgogliosi e appagati dai loro melafonini da non convenire sulla presenza di alcuni intoppi, al punto da contraddire senza timore tutti i paladini Android che tentano senza remore di difendere la superiorità dei loro smartphone e lo stato sicuramente più avanzato dei progressi raggiunti dalle varie aziende.

Apple sarà sempre la prescelta per coloro che da anni trascorrono le loro giornate tenendo in mano un iPhone. La Mela di Cupertino in questi anni è stata in grado di creare un rapporto di cieca fiducia con i suoi utenti.

Anche i fan più sfegatati, però, non potranno negare il fastidio causato da un particolare. Sarà infatti capitato a tutti di incappare almeno una volta nell’accensione involontaria della torcia. Ecco, dunque, alcuni trucchi che permetteranno di porre rimedio all’incredibile irritazione causata da quella lucina.

iPhone: come evitare l’accensione involontaria della torcia!

Un primo trucco da applicare al fine di evitare di ritrovare accesa la torcia del proprio iPhone prevede la modifica delle Impostazioni. Accedendo alle Impostazioni e poi cliccando su Accessibilità, sarà possibile regolare il tocco aumentando la pressione da esercitare sul display così da rendere meno probabile l’accensione della torcia nei casi in cui, ad esempio, si è soliti riporre lo smartphone in tasca.

Un altro consiglio utile prevede la disattivazione dell’accensione del display al tocco. Anche in questo caso la funzione potrà essere gestita accedendo alle Impostazioni.

Un’altra abitudine che sarebbe comodo adottare prevede il ricorso a una cover a portafoglio, che coprirà il display rendendo così impossibile l’accensione della torcia.