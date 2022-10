Il Ministero della Salute effettua continui monitoraggi su tutti i prodotti alimentari commercializzati dai supermercati. In seguito ad alcuni controlli effettuati nelle scorse ore, è emersa una potenziale problematica per un prodotto commercializzato da Carrefour.

In particolare, il prodotto da evitare sono le Gallette di riso giganti. La motivazione apportata dal Ministero della Salute per il richiamo è relativo ad un rischio chimico per la salute dei consumatori.

Entrando maggiormente nello specifico, le analisi hanno riscontrato la possibile presenza di microtossine. Vogliamo sottolineare che solo un consumo in grandi quantità di un prodotto contenente microtossine può portare a problemi di salute, tuttavia, il consiglio da parte degli esperti è quello di non consumare le Gallette di riso giganti.

Il Ministero della Salute ha riscontrato la possibile presenza di microtossine in uno dei prodotti BIO di Carrefour

Per tutti coloro che hanno già acquistato questo prodotto da Carrefour, è fondamentale scoprire se la confezione è una di quelle sottoposte a richiamo alimentare. Per riconoscere i lotti da evitare, parliamo delle Gallette di riso giganti prodotte da Continental Bakeries – Granco SA.

I lotti potenzialmente contaminati sono contrassegnati dal numero R22159A e R22160A. Le date di scadenza presenti sulle confezioni sono 9 e 10 giugno 2023. Ogni confezione ha un peso di 200 grammi.

Tutti i clienti che hanno già acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo. È possibile portare la confezione presso il punto vendita per procedere con il rimborso o la sostituzione. In caso di necessità è possibile contattare il Servizio Clienti di Carrefour al numero verde 800650650.