L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso, a sorpresa, di rilanciare la propria offerta denominata Evo 200 a soli 7.90 euro al mese.

Vi ricordo che l’offerta in questione è arrivabile da tutti i nuovi e già clienti dell’operatore. Ricordiamoci insieme cosa propone il bundle.

CoopVoce rilancia la Evo 200 a 7.90 euro al mese

La Evo 200 comprende minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 200 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7.90 euro al mese.

Vi ricordo che l’operatore potrebbe modificare l’offerta in qualsiasi momento, vi consigliamo quindi di visitare il sito ufficiale prima di procedere a qualsiasi attivazione, sicuramente troverete un’offerta che fa al caso vostro. Per esempio viene proposta in questo periodo anche la Evo 100.

Quest’ultima è la sorella minore dell’offerta principale, e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 8.90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.