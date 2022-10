L’operatore WindTre, a partire dallo scorso 17 ottobre 2022 ha ripreso a proporre, ad alcuni già clienti, il proprio servizio Assistenza Facile e lo sta facendo con l’invio di SMS.

Attraverso il pagamento di un costo mensile di 4,99 euro al mese, in aggiunta a quello della propria offerta attiva, esso garantisce fino a 1800 euro all’anno di interventi inclusi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre sta proponendo nuovamente Assistenza Facile

Il servizio Assistenza Facile di WindTre include ogni anno 3 interventi a scelta tra elettricisti, idraulici e tecnici riparatori di elettrodomestici, insieme a 3 interventi di Help desk IT e Cyber sicurezza. Il cliente Windtre di rete fissa che decide di aderire al servizio, però, può richiedere ulteriori interventi a tariffe convenzionate a partire da 30 euro l’ora più 55 euro a chiamata. Le tariffe agevolate sono utilizzabili anche dopo i 3 interventi inclusi di base con il servizio.

Oltre che per nuovi e già clienti WindTre Super Fibra (anche Partita IVA), Assistenza Facile è disponibile anche per i già clienti di rete mobile che sottoscrivono le offerte della gamma MIA Super Fibra. Ecco una parte del messaggio promozionale dell’operatore: “Solo per te che hai WINDTRE per la rete fissa, oggi c’è ASSISTENZA FACILE per semplificarti la vita dagli inconvenienti domestici: a soli 4,99 euro al mese hai fino a 6 interventi già inclusi ogni anno, del valore massimo di 300 euro ciascuno, per le riparazioni di casa, dei tuoi elettrodomestici e per supporto da parte di esperti informatici“.

In merito agli interventi già inclusi nel prezzo del servizio, è possibile richiedere la riparazione di guasti avvenuti a elettrodomestici non più coperti da garanzia. Per usufruire del servizio Assistenza Facile di WindTre, è necessario aspettare 15 giorni dalla sua attivazione, confermata da una welcome email inviata all’indirizzo fornito al momento della sottoscrizione del contratto di rete fissa.