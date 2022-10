Se stai cercando un sistema a pannelli solari, probabilmente hai sentito almeno un’azienda pubblicizzare il prodotto facendo credere che installeranno un sistema di energia solare sul tuo tetto gratuitamente. Ma, come per qualsiasi cosa, ricorda che non esiste qualcosa di completamente gratuito.

I “pannelli solari gratuiti” non sono realmente gratuiti: in genere si tratta di prestiti o PPA.

Se sei in grado di acquistare il tuo sistema a titolo definitivo, il ritorno sull’investimento sarà più alto in generale.

Cosa intendono le aziende quando dicono pannelli solari gratuiti?

Il termine “pannello solare gratuito” viene talvolta utilizzato per pubblicizzare contratti di locazione o di acquisto di energia solare (PPA). In entrambi i tipi di accordi, un’azienda metterà pannelli solari sul tuo tetto senza soldi in anticipo ma ti addebiterà l’elettricità che producono. La maggior parte delle offerte ti farà risparmiare denaro ma non tutte, quindi assicurati di aver confrontato accuratamente tutte le tue opzioni. Considera anche di acquistare i pannelli solari o di finanziarli con un prestito solare zero-down.

In base a questi accordi, una società solare installerà un sistema solare sul tuo tetto senza alcun costo iniziale per l’installazione, l’iscrizione o la manutenzione. Sembra fantastico: puoi dire che la tua casa è alimentata da energia pulita.

Ma la realtà è che tecnicamente non possiedi il sistema e l’energia solare prodotta dai pannelli non fa parte di un programma “gratuito“. In base ai contratti di locazione solare, la proprietà è trattenuta dalla società e si paga l’elettricità che produce. In sostanza, l’azienda ha costruito una piccola centrale elettrica sul tuo tetto e ti sta vendendo l’elettricità.

I pannelli solari gratuiti ti faranno risparmiare denaro?

Potresti avere vari motivi per accettare. Se sei come la maggior parte delle persone, risparmiare denaro, eliminare le bollette e/o ridurre l’impronta di carbonio sono probabilmente in cima alla lista. I vantaggi ambientali derivanti dall’utilizzo dell’energia solare sono più o meno gli stessi indipendentemente da chi installa il sistema, quindi è fondamentale concentrarsi sui vantaggi finanziari.

La cosa rivoluzionaria dei contratti di locazione solare era che consentivano praticamente a chiunque avesse un tetto di passare all’energia solare, indipendentemente dal fatto che avesse contanti in banca per acquistare un sistema. I contratti di locazione solare sono stati fondamentali per rimuovere le barriere all’ingresso quando i prezzi del sistema solare erano proibitivi.

Ma i tempi sono cambiati sostanzialmente da quando sono stati introdotti i contratti di locazione solare. Ora sono più convenienti che mai, e sono diventate praticabili opzioni di finanziamento diverse. Il più importante di questi è il prestito, che combina l’aspetto “zero-down” del noleggio con i vantaggi della proprietà del sistema.