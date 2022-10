Amazon ha avviato una nuova campagna di comunicazione per avvisare tutti gli utenti che il servizio Amazon Drive presto chiuderà definitivamente. La piattaforma non sarà più operativa a partire dal 31 dicembre 2023.

Tutti coloro che hanno utilizzato il servizio di archiviazione sul cloud non avranno più accesso ai propri file a partire da questa data. Ecco quindi che già da ora è possibile attivarsi per evitare di perdere eventuali dati importanti. Sarà possibile scaricare i propri file e salvarli in locale su PC.

In alternativa, se siete interessati a continuare ad utilizzare le app offerte dall’azienda di Jeff Bezos, è possibile passare ad Amazon Photos. Per utilizzare questo servizio non è necessario cancellare i dati già presenti sul cloud in quanto verranno trasferiti automaticamente.

Amazon Drive chiuderà entro il prossimo anno e il suo posto sarà preso da Amazon Photos, gli utenti non perderanno nessun file nel cloud

Basterà registrarti al sito web di Amazon Photos o scaricare l’app per device mobile iOS o Android. Tutti i file già caricati online saranno già disponibili al primo accesso, così da semplificare il passaggio da un servizio all’altro. L’azienda ci tiene a sottolineare che nonostante si tratti di due servizi distinti, essi condividono lo stesso percorso di archiviazione cloud.

Grazie a questa scelta, sarà possibile trovare esattamente gli stessi file, anche quelli eventualmente presenti all’interno del cestino. Ricordiamo che a partire dal 31 ottobre 2022, l’app Amazon Drive verrà rimossa dall’app store mentre dal 31 gennaio 2023 non sarà pi possibile caricare nuovi file.

Per ogni dubbio sulla migrazione da una piattaforma all’altra, è possibile visitare la pagina dedicata alle Domande Frequenti.