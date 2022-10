Comet fa sognare gli utenti con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, la migliore soluzione su cui fare affidamento nell’ottica di riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato, al giusto prezzo finale di vendita.

Il volantino ripercorre le tappe a cui eravamo stati abituati in passato, ciò sta a significare che gli acquisti potranno tranquillamente essere completati in ogni negozio, in modo da godere di una accessibilità sul territorio quasi senza pari. In parallelo, gli stessi ordini potranno essere completati sul sito ufficiale, il quale comunque promette in cambio la spedizione gratuita nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse avere valore superiore ai 49 euro.

Comet: tutti questi sconti sono da pazzi

Con il nuovo volantino di casa Comet i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e sono pronti per avvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti di ottimo livello. Il migliore dispositivo mobile dell’intera selezione è sicuramente il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, il top assoluto dell’intera line-up del 2022 di Samsung, oggi effettivamente acquistabile dagli utenti con un esborso finale inferiore ai 949 euro.

Gli utenti che invece vorranno godere ugualmente di ottime prestazioni, ma ad un prezzo inferiore, potranno decidere di fare affidamento sul più bilanciato galaxy S22, acquistabile dal pubblico a soli 649 euro, oppure anche affidandosi al Galaxy S21 Enterprise Edition, proposto nel medesimo periodo alla cifra finale di 549 euro. Gli altri sconti sono visibili sul sito ufficiale.