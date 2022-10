L’operatore WindTre ha lanciato ufficialmente a partire dallo scorso 12 Ottobre 2022, il suo nuovo servizio denominato Smartphone Reload exChange.

Il nuovo servizio Reload exChange è offerto da WindTre in collaborazione con Bolttech Device Protection (Italy) S.r.l., l’azienda che sostanzialmente acquisterà i telefoni usati effettuando una proposta di acquisto in base alla valutazione ottenuta.

Per usufruire del servizio Reload eXChange basta sottoscrivere un’offerta Easy Pay, sia solo SIM o anche in abbinamento all’acquisto di un nuovo telefono. Non è quindi necessario acquistare un nuovo smartphone per ottenere il rimborso. Per conoscere se il proprio smartphone usato rientra tra i modelli del listino di Reload exChange, l’operatore ha messo a disposizione un sito dedicato, che restituisce anche il valore indicativo massimo di ogni smartphone.

Il primo listino di smartphone valutabili fino a 800 euro sarà valido fino al 23 Ottobre 2022, salvo cambiamenti. Si specifica che la valutazione massima di 800 euro è riferita allo smartphone usato Apple iPhone 13 Pro Max 256GB, nel caso in cui abbia superato positivamente tutti i test dell’applicazione di diagnostica, disponibile presso i negozi autorizzati dell’operatore arancione.

L’applicazione in questione effettuerà alcuni test di diagnostica dello smartphone usato, per una durata di circa 3 minuti, e al termine, in base allo stato del telefono, restituirà la valutazione del rimborso in denaro. Se si accetta la valutazione, si potrà sottoscrivere un’offerta mobile Easy Pay e consegnare in negozio lo smartphone. Per qualsiasi chiarimento in merito potete visitare uno dei tanti negozi autorizzati dell’operatore.