WindTre è fuori di testa, in questi giorni di metà Ottobre ha lanciato una promozione veramente speciale con la quale riuscire a proporre al pubblico tantissimi giga e minuti, ed allo stesso tempo richiedere il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato.

Nel momento in cui sceglierete di accedere alle offerte di WindTre, o comunque le più interessanti, nella maggior parte dei casi dovrete fare i conti con la portabilità obbligatoria del numero originario, ciò sta a significare che sarà necessario cambiare operatore telefonico, ed allo stesso tempo acquistare una nuova SIM. Inizialmente verrà richiesto quindi il versamento di un contributo variabile, che oscilla in genere attorno ai 10 euro, ed è comprensivo sia di una parte di ricarica, che comunque del necessario per l’acquisto della SIM stessa.

WindTre: grandiose offerte speciali

Alcuni ex clienti di casa windtre hanno segnalato di aver ricevuto un SMS winback con il quale l’azienda vuole proporre la Go Unlimited Star+, una promozione assolutamente invitante, sopratutto per il bundle messo effettivamente a disposizione, ed il prezzo finale di vendita.

Se interessati, infatti, ricordiamo che richiede un esborso fisso di soli 7,99 euro al mese, con addebito automatico sul credito residuo della SIM che il nuovo cliente va ad acquistare in fase di attivazione. All’interno della promozione, ad ogni modo, si possono anche trovare illimitati minuti per telefonare a chiunque, SMS infiniti da spedire a chi si vuole, per finire con giga illimitati in 4G.