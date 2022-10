TIM è letteralmente impazzita, in questi giorni ha lanciato nuove offerte molto speciali, atte a ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere ogni mese, in questo modo è possibile avere tantissimi contenuti al giusto prezzo finale.

Tutte le migliori offerte TIM sono disponibili in esclusiva assoluta per gli utenti con portabilità del numero originale, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario cambiare numero di telefono, acquistando la SIM ricaricabile dell’operatore telefonico di appartenenza. In fase iniziale, come succede esattamente da Vodafone, ricordiamo comunque che potrebbe essere necessario versare un contributo pari a 10 euro, suddiviso tra l’acquisto della SIM ricaricabile, ed in parte una ricarica che potrà essere utilizzata per i rinnovi.

Scoprite quali sono i nuovi sconti Amazon, con codici gratis, e prezzi ai minimi storici per tutti, solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

TIM: le offerte sono da capogiro

Una delle migliori offerte di casa TIM è sicuramente la Wonder Five, una soluzione consigliatissima per gli utenti che sono alla ricerca di un bundle eccellente, ed un prezzo fortemente inferiore alla concorrenza. Ricordiamo infatti che al giorno d’oggi la promozione in oggetto può essere richiesta a soli 7,99 euro al mese, con addebito automatico sul credito residuo della SIM, a patto che si effettui la portabilità da un operatore telefonico virtuale.

Il bundle effettivamente a disposizione comprende comunque minuti illimitati da utilizzare verso chiunque, SMS illimitati ed anche 100 giga di traffico dati in 4G. Nel caso in cui foste interessati al 5G, dovrete aggiungere 2 euro in più al mese, raggiungendo così la quota di 9,99 euro a rinnovo.