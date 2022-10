In occasione dell’evento Microsoft dedicato alla famiglia Surface, il produttore di Redmond ha presentato diverse novità. Una delle più importanti è certamente il debutto del nuovo Surface Laptop 5 che rinnova la serie ed introduce diverse novità.

Mantenendo un design ormai riconoscibile ed affidabile, Microsoft ha apportato alcuni miglioramenti al proprio device per migliorarne l’usabilità e le prestazioni. Il display di Surface Laptop 5 è disponibile con la tecnologia touch Pixelsense sia nella diagonale da 13,5 pollici con risoluzione da 2256 x 1504 pixel e 201 PPI, sia in quella da 15 pollici con risoluzione 2496 x 1664 pixel e 201 PPI.

Il sistema ora supporta la CPU Intel di 12a generazione, in grado di esprimere il meglio con Windows 11. La GPU integrata è la Iris Xe che garantisce la massima usabilità per il lavoro o lo svago.



A supporto del sistema, troviamo anche tre tagli di memoria RAM 8/16/32GB tutte in formato LPDDR5x. La memoria interna è affidata ad un SSD disponibile in tre formati: 256/512 GB o 1TB per chi necessita di più spazio.

Stando alle dichiarazioni di Microsoft, la batteria di Surface Laptop 5 è in grado di raggiungere le 17 ore di utilizzo tipico per la variante da 15 pollici. Per l’unità da 13,5 pollici, le ore di utilizzo salgono a 18 in condizioni standard.

Non mancano una webcam integrata con risoluzione 720p, una porta USB-C con supporto a USB 4.0 e Thunderbolt 4, una porta USB-A 3.1, lo slot per il jack da 3.5 mm e una porta Surface Connect.

Le colorazioni disponibili al lancio sono Sage, Matte Black e Sandstone a cui si aggiunge anche una variante in alcantara. Le vendite di Surface Laptop 5 inizieranno a partire dal 25 ottobre con in prezzo di partenza di 999 dollari per il 13,5 pollici e di 1.299 dollari per il 15 pollici.