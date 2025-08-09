Redmi sta sviluppando uno smartphone con batteria da 8.500 mAh

Redmi sta lavorando ad un nuovo smartphone che ridefinirà il settore dei battery phone. Grazie ad una batteria da 8.500 mAh, questo dispositivo consentirà ai proprietari di dimenticarsi cosa significhi ricaricare.

La recente indiscrezione trapelata in rete fornisce anche dei dettagli molto interessanti su questo futuro dispositivo. Redmi non vuole realizzare esclusivamente uno smartphone con batteria capiente ma vuole dotarlo di un design unico.

L’azienda punta a mantenere lo spessore entro gli 8.5 mm, un valore assolutamente in linea con i modelli più blasonati. Per fare un paragone, il Galaxy S25 Ultra è caratterizzato da uno spessore di 8.2 mm ma la batteria è da 5.000 mAh. In questo modo, il futuro device Redmi non sfigurerà rispetto agli altri modelli, potendo contare su una autonomia nettamente maggiore.

Redmi sta mettendo a punto uno smartphone con una super batteria, la capacità che si vuole raggiungere è di 8.500 mAh

Per raggiungere questi livelli di capacità della batteria, i tecnici di Redmi stanno sperimentando soluzioni inedite ed innovative. L’obiettivo è quello di massimizzare la capacità di carica ma, al tempo stesso, miniaturizzare le dimensioni e soprattutto garantire la durata della batteria nel tempo.

Inoltre, si sta lavorando all’ottimizzazione della tecnologia silicio-carbonio che sta prendendo sempre più piede nel settore smartphone. Il vantaggio ottenuto da questa combinazione è importante e garantisce una resa migliore. Infatti, una tradizionale batteria può immagazzinare circa 372 mAh/g mentre quelle al silicio carbonio possono arrivare teoricamente fino a 4200 mAh/g, con una densità energetica maggiore.

Considerando l’evoluzione rapida che il settore delle batterie sta vivendo, non è da escludere che nel giro di pochi anni potrebbero debuttare smartphone con batterie da 10000mAh. Non resta che attendere maggiori dettagli sul nuovo dispositivo di Redmi. Al momento non si conosce il nome e la data di lancio ma siamo certi che ulteriori informazioni non tarderanno ad arrivare.