Prima del lancio di Pixel 7 ieri, Google ha rivelato con orgoglio che la serie Pixel 6, che ora include Pixel 6a, è stata la ‘più venduta’ di Google fino ad oggi. La generazione Pixel 6, che includeva Pixel 6/Pro e Pixel 6a, è stata la ‘generazione Pixel più venduta di sempre’, secondo Rick Osterloh.

Questo è un sentimento che abbiamo sentito in precedenza da Google. Pixel 6 e 6 Pro sono stati venduti più velocemente rispetto alle generazioni precedenti, ha annunciato l’azienda durante l’I/O all’inizio di quest’anno, anche prima del rilascio del 6a. Google ha anche rivelato che i telefoni hanno venduto più di Pixel 4 e Pixel 5.

Google Pixel 6 supera le generazioni precedenti

La serie Pixel 6 ha superato le generazioni precedenti nei suoi primi mesi, superando Pixel, Pixel 2, Pixel 4 e superando notevolmente Pixel 5. Sorprendentemente, questi dati implicano che Pixel 4 abbia venduto più di cinque milioni di unità, che è più di quanto la generazione Pixel 6 ha finora.

Questi dati sembrano anche indicare uno schema con le vendite di Pixel 6, in cui Google ha mantenuto buoni numeri per i primi sei mesi, ma poi ha avuto un calo precipitoso nei mesi successivi, rappresentando solo una frazione di quella prima raffica. Non ci sono informazioni sul calendario su cui si basano queste statistiche, quindi è possibile che manchino alcuni mesi di dati sulle vendite di Pixel.

Indipendentemente da ciò, la statistica degna di nota qui è il successo della generazione Pixel 3, che era presumibilmente di gran lunga la più popolare di Google, con oltre 7-8 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo. Secondo IDC, i primi sei mesi hanno rappresentato la maggior parte di ciò, contraddicendo potenzialmente l’affermazione di Google secondo cui Pixel 6 sta vendendo più velocemente. Ovviamente, Google non ha rivelato la tempistica che sta utilizzando per arrivare a quella cifra, ma sulla base dei primi sei mesi, il Pixel 3 sembra essere il più veloce di Google.