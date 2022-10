Sono tante le domande che andiamo a porci quando si parla di canone Rai.

Ormai sappiamo che il canone è una vera e propria tassa. Viene infatti riconosciuta come tassa sul possesso di un televisore. Ciò significa che anche se il titolare dell’utenza elettrica dovesse essere un’altra persona, chi possiede un televisore dovrà quindi pagarlo.

Infatti, anche da questo, è nato il dubbio: se paghi la bolletta della luce ma non il canone Rai, cosa rischi? Perché in realtà le due cose sono da considerarsi assolutamente separate. Infatti il ​​canone non viene pagato all’azienda che ci fornisce l’energia stessa, sono solo due canoni diversi, finiti nella stessa bolletta.

E poi in che modo poi, vanno a differenziarsi per chi si ritrova le spese comprese nel canone mensile? Facciamo allora un passo indietro, di quasi sei anni, per capire meglio la funzionalità del tributo.

Come funziona se sei in affitto

Dal 2016 lo Stato ha accesso alla riscossione del canone Rai, inserendolo come addebito diretto nella bolletta della luce. Quindi per evitare una grandissima evasione fiscale, siamo andati ad immaginare che chi è titolare di una utenza elettrica, possieda anche almeno un televisore in casa.

E in caso di possesso di dispositivi elettronici come funziona? Al di là di questa legittima domanda, i 90 euro annui finiscono dunque nelle bollette di altri utenti. Se hai diritto, l’unica cosa che puoi fare per sottrarti è inviare la dichiarazione sostitutiva e inviarla all’Agenzia delle Entrate per l’esenzione. Altrimenti pagano tutti.

In realtà è l’inquilino che possiede un televisore, quindi dal momento in cui si sarà stabilito in casa sarà comunque lui ad utilizzare l’oggetto acquistato in precedenza. Lui quindi dovrà pagare la tassa, ma ci sono due casi da studiare. L’inquilino con la bollette intestata a proprio nome, paga la bolletta dell’elettricità a nome dell’inquilino stesso. L’inquilino con energia elettrica ancora intestato al proprietario, pagherà tramite Modulo F24, dato che, non avendo un utente registrato, il Canone non può essere addebitato. Attenzione a non commettere l’errore di presumere che il padrone di casa ci paghi anche questa tassa separata, perché potreste diventare evasori fiscali.