Nelle scorse ore, Google ha svelato ufficialmente i nuovissimo Pixel 7 e 7 Pro. I nuovi smartphone realizzati a Mountain View portano con se tantissime novità sia hardware che software molto interessanti.

Tra queste spicca il debutto del SoC Tensor G2 e feature esclusive introdotte con la nuova versione aggiornata di Android. Se per le novità hardware non si può fare nulla e sono esclusive della famiglia Pixel 7, per quelle software il discorso è diverso.

Google, infatti, rilascerà nel corso delle prossime settimane il cosiddetto Feature Drop. Si tratta di un aggiornamento con alcune delle più recenti novità di Android per i Pixel 6 e le precedenti generazioni di smartphone.

Grazie a questo update, anche i device meno recenti di Mountain View potranno sfruttare le nuove feature dei Pixel 7. Stando a quanto scoperto dal team di PhoneArena, il nuovo aggiornamento arriverà a dicembre 2022.

La maggior parte delle novità sarà compatibile esclusivamente con i device dotati di SoC Tensor, quindi sarà disponibile per Pixel 6, 6 Pro e 6a. Gli altri smartphone, però, non saranno del tutto dimenticati e riceveranno alcune feature interessanti.

Tra le novità più attese c’è la funzionalità Clear Calling per migliorare la qualità audio in chiamata. Infatti, il rumore di fondo viene ridotto così da garantire una voce più cristallina. Sui Pixel 6 e precedenti, arriverà anche la nuova gestione di Google Assistant con le quick phrase. Per attivare l’assistente non bisognerà più utilizzare il comando di attivazione ma, in alcuni contesti, sarà sufficiente pronunciare direttamente la richiesta. Per fare un semplice esempio, basterà dire “silenzio” per bloccare le chiamate in entrata.

Non mancheranno anche feature pensate per l’accessibilità come Guided Frame per facilitare la visione ad utenti con ridotta capacità visiva. Arriverà anche la modalità Real Tone per scattare fotografie con colori naturali.