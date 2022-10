MD è senza pietà: distrutta Lidl con offerte quasi gratis per la tecnologia

Il mondo MD questa volta si riempie di soluzioni davvero ottime, al di fuori di delle che riguardano il cibo e tutto ciò che serve per la prima necessità. Il nuovo volantino infatti sta facendo parlare tanto visti i prezzi che sono stati proposti al suo interno. Ricordiamo che andrà avanti ancora per qualche giorno ad ottobre, fornendo tutta la qualità di cui il marchio è grande esportatore. Adesso è tempo di risparmiare soprattutto per quanto riguarda gli elettrodomestici in casa.

MD Discount batte la concorrenza: ecco cosa c’è nel volantino tra elettrodomestici e soluzioni per la casa

In primis si può notare l’ultima sezione, quella dedicata allo speciale di MD sulle asciugatrici. Se infatti avete bisogno di un’asciugatrice, potrete rifarvi all’ultima pagina del volantino, quella dove troverete anche il QR code per gli acquisti sul web.

Ci sono tre modelli differenti, i quali appartengono a due aziende. Le prime due, che costano 369 € e 399 €, appartengono al marchio Beko, ormai leader nel mondo degli elettrodomestici. Entrambe sono molto capienti rispettivamente con 7 kg e con 9 kg, ma il pezzo forte viene offerto dal celebre marchio Candy. In questo caso ecco infatti una nuova asciugatrice con 10 kg di capienza, la quale ha un prezzo di 449 €. Ricordiamo che è possibile anche acquistare online direttamente dal sito ufficiale, con la consegna a casa o con il ritiro in oltre 400 negozi del marchio MD. In più c’è da ricordare che tutti gli acquisti effettuati presso il noto supermercato, sono garantiti per due anni.il volantino durerà fino al prossimo 9 ottobre.