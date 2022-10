MD Discount propone una nuovissima serie, interessante, di offerte speciali con prezzi decisamente bassi applicati su prodotti d bi tecnologia di ottimo livello generale, ed un risparmio garantito per i vari consumatori che decideranno di approfittarne.

Spendere poco con MD Discount appare sin da subito decisamente semplice, per accedere alle ottime offerte basta recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, e scoprire da vicino gli innumerevoli prodotti effettivamente in promozione. I prezzi sono bassi e convenienti, tutti gli acquisti, come previsto dalla Legge, sono corredati dalla solita garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.

MD Discount: le nuove offerte sono ricchissime di contenuti

Un nuovo volantino ricco di offerte molto speciali vi attende in questi giorni da MD Discount, i prezzi attivati dall’azienda sono fortemente più bassi del normale, ed apprezziamo la scelta di puntare subito su uno speciale che sta molto a cuore nel periodo: le asciugatrici.

Proprio con l’avvento della “brutta stagione”, sono sempre più gli utenti in difficoltà nel far asciugare la propria biancheria, ecco allora che potrebbe tornare utile acquistare un prodotto di questo tipo.

Tra i modelli in vendita da MD Discount, troviamo tre varianti: slim da 7 kg a 369 euro, da 9kg a 399 euro, oppure il dispositivo da 10kg, il cui prezzo sale a 449 euro.

Tutti i prodotti elencati sono di marca Beko, una delle più conosciute ed apprezzate sul mercato italiano. Gli altri sconti del volantino sono comunque raccolti sul sito ufficiale di MD Discount.