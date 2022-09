Spossatezza e calo fisico dovuto alle alte temperature di quest’estate ci hanno salutato definitivamente. L’autunno è incominciato ma la frequente idratazione e il forte consumo di zuccheri si sono rivelati fondamentali durante questi ultimi tre mesi estivi. Di conseguenza, il consumo di gelato è stato elevatissimo.

Tuttavia, una notizia dell’ultim’ora potrebbe non piacervi affatto. A quanto pare, alcuni prodotti di una marca importantissima di gelati sono stati tempestivamente ritirati per via di una sostanza acida all’interno. Andiamo a scoprire di seguito di quali prodotti stiamo parlando.

Prodotti ritirati: ecco il prodotto da restituire subito

Il consumo di gelato nella stagione estiva può essere sia una sorta di passatempo per via degli orari dilatati e sia qualcosa di fresco da poter mangiare. Ma nell’ultimo periodo potrebbe risultare ben più importante pensare meno ai gelati e più alla salute.

Infatti, i gelati artigianali e industriali non soffrono mai del clima e sono sempre lì presenti sul banco frigo. I prodotti industriali di cui parleremo oggi però sono a serio rischio alimentare per tutte le persone che li acquistano.

In questo caso parliamo dei gelati industriali “caramel attraction” e “favorite Selection” di Häagen-Dazs, prodotto rigorosamente in Francia. Il Ministero della Salute ha dovuto indire un ritiro in via precauzionale tempestivamente.

Infatti, questa misura preventiva è stata dovuta per il rilevamento di tracce della sostanza acida 2-chloroethanol. I lotti ritirati sono quelli appartenenti alla prima selezione, ossia quelli con scadenza 8 marzo 2023; per i secondi, invece, le scadenze sono 8-10-22 marzo 2023 e 7-25-9 aprile 2023. È possibile restituire i prodotti al supermercato dove sono stati acquistati.