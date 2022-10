Il noto marchio automobilistico BMW è al lavoro su alcuni nuovi veicoli. Tra questi, ci sarà un nuovo veicolo elettrico, ovvero il prossimo BMW i5. Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune foto spia che ci hanno rivelato diversi dettagli. Scopriamo qui di seguito di cosa si tratta.

BMW al lavoro sulla prossima BMW i5: ecco alcune foto spia

Nel corso di queste ultime ore sono state pubblicate in rete diverse foto spia di uno dei prossimi veicoli elettrici a marchio BMW. Nelle prime foto, in particolare, è infatti possibile osservare su strada la prossima BMW i5 nella sua versione 40 coperta da un telo e questo purtroppo non lascia intravedere molti dettagli. Quest’ultimo dovrebbe servire a mascherare in qualche modo le forme definitive della nuova vettura.

Oltre a queste, sono state pubblicate in rete anche altre immagini ritraenti però la versione BMW i5 60, ovvero la versione di fascia più alta top di gamma con le performance dunque più elevate. Osservando queste ultime, possiamo osservare la vettura coperta con dei camuffamenti differenti ma che lasciano comunque intravedere alcuni dettagli come i gruppi ottici.

Per il momento, comunque, non ci sono molte altre informazioni tecniche, soprattutto per quanto riguarda le motorizzazioni prescelte. Secondo alcune indiscrezioni, però, è molto probabile che BMW i5 40 monterà un singolo motore elettrico da 340 CV e una batteria da 83,9 kwh, proprio come sulla BMW i4 eDrive 40. Per quanto riguarda la BMW i5 60, invece, i rumors parlando della presenza dello stesso motore presente su BMW iX 60.