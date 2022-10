La nota azienda automobilistica Volkswagen è al lavoro sulla realizzazione del restyling dell’ottava generazione della Volkswagen Golf. Questa vettura dovrà inserirsi in un mercato già piuttosto affollato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la vettura è stata spiata su strada durante alcuni test.

Volkswagen Golf: il restyling dell’ottava generazione avvistato su strada

L’azienda automobilistica Volkswagen sta testando su strada le sue prossime vetture. Una di queste, come già accennato, sarà il restyling dell’ottava generazione della Volkswagen Golf. In queste ore, in particolare, la vettura è stata spiata nuovamente durante alcuni test.

Dalle immagini emerse in rete, sembra che l’aspetto estetico della parte esterna non subirà molti cambiamenti. A cambiare, però, sarà sostanzialmente la tecnologia presente al suo interno. Le immagini ci hanno infatti mostrato anche gli interni della prossima vettura di Volkswagen.

Qui, in particolare, sembra che ci sarà spazio per un ampio display a sbalzo posto al centro. Quest’ultimo sarà adibito al sistema di infotainment. Lo schermo della strumentazione digitale è invece posizionato sotto al cruscotto. Novità comunque importante e che sembrano piuttosto simili a quanto visto sulle vetture elettriche ID.

Ci saranno dunque diverse novità all’interno dell’abitacolo per quanto riguarda la tecnologia. Gli esterni sembrano non presentare differenze sostanziali, ma immaginiamo comunque che potrebbero arrivare alcune colorazioni inedite. Staremo a vedere se emergeranno ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane, anche per quanto riguarda le motorizzazioni prescelte. Per il momento, infatti, non sono emerse molte informazioni utili al riguardo. Vi ricordiamo comunque che il debutto del restyling della Volkswagen Golf dovrebbe tenersi nel corso del 2023.