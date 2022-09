La batteria del nostro smartphone viene messa ogni giorno alla prova proprio dai consumatori, i quali non hanno ancora ben chiaro come salvaguardare la salute di questa componente importante.

Di fatto, fin troppo spesso il nostro cellulare viene lasciato in carica tutta la notte, ma questa pratica potrebbe essere deleteria per la nostra batteria. Nonostante offrano ottime prestazioni, le batterie agli ioni di litio hanno bisogno di alcuni accorgimenti per vivere più a lungo.

La carica notturna dello smartphone è una delle abitudini peggiori che vengono eseguite dagli utenti. Quest’azione deve essere abolita una volta per tutte. Scopriamo di seguito perché.

Smartphone in carica di notte: evita di farlo, altrimenti la batteria ne risentirà

Oggi le batterie sono agli ioni di litio e, se ricaricate troppo, queste possono facilmente deteriorarsi. Fortunatamente molti cellulari hanno un sistema che riesce a gestire o fermare il ciclo di ricarica una volta finito, ma non è la stessa cosa per ogni smartphone.

Uno dei problemi peggiori per quanto riguarda le batterie è sicuramente il surriscaldamento. È fin troppo importante sapere che non dovremmo mai lasciarlo su fonti di calore, come il termosifone, troppe ore in tasca o addirittura al Sole. Piccoli accorgimenti che danno lunga vita alla batteria.

Inoltre, anche tenere il cellulare sotto il cuscino è altamente pericoloso: non solo si può surriscaldare con estrema facilità, ma potrebbe addirittura esplodere. Purtroppo, quando lo smartphone, si surriscalda, non siamo mai realmente al sicuro. Oltre al fatto che il cellulare emette radiazioni e tenerlo troppo vicino al nostro corpo può essere dannoso.