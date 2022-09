Sky Italia sta investendo 1,2 miliardi di euro all’anno per contenuti e diritti TV in Italia, ha rivelato l’amministratore delegato Andrea Duilio parlando al quotidiano locale Il Sole 24 Ore.

Secondo Duilio, l’emittente pay-tv ha stanziato 260 milioni di euro solo nel 2021, ovvero il 30% in più rispetto a tre anni fa.

Nonostante il continuo moltiplicarsi dei servizi OTT, Duilio crede che ci sia un futuro per la pay-tv, ma è fondamentale investire fortemente nella produzione di contenuti originali, proprio come sta facendo Sky Italia. In questo senso, ha sottolineato che il numero di persone che pagano per i contenuti continua a crescere, sottolineando il fatto che Sky Italia ha attualmente il tasso di abbandono più basso di sempre.

Duilio ha ricordato che, negli ultimi anni, la società è passata dall’essere una semplice compagnia di media ad una società di tecnologia dei media.

Prevede che il recente lancio di Sky Glass contribuirà ad aumentare il numero di abbonati, poiché la piattaforma aggrega tutti i contenuti dai canali FTA alle piattaforme SVoD oltre all’offerta Sky Italia.

Duilio ha affermato di non vedere per il momento opportunità di business nel settore della telefonia mobile.

Cosa comprende Sky Glass

In vendita in Italia Sky Glass, la Smart TV integrata dell’operatore di pay TV.

Il lancio italiano, che arriva 11 mesi dopo l’inizio delle vendite di Sky Glass nel Regno Unito, vedrà in vendita le smart TV a un prezzo di 697 euro per un modello da 43 pollici, 995 euro per una versione da 55 pollici e 1.293 euro per un modello da 65 modello in pollici.

Gli acquirenti che non hanno già un abbonamento Sky devono acquistare il pacchetto Entertainment Plus dell’operatore di pay TV, che include l’accesso a Netflix ed è disponibile a € 19,90 per i primi 18 mesi.

Le funzionalità ancora da lanciare includono le videochiamate in collaborazione con Zoom e una funzionalità Watch Together sviluppata con Microsoft.

Il lancio in Italia arriva dopo che Sky ha ritardato il lancio del prodotto in Germania fino al prossimo anno.

L’operatore della pay TV ha detto alla stampa locale che la società si stava concentrando sul lancio del suo servizio di streaming Wow.