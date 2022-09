L’investimento più recente che Netflix ha fatto nel settore dei videogiochi è la creazione di un proprio studio di sviluppo di giochi interno. Questo studio sarà costruito da zero solo per il gigante dello streaming e non sarà condiviso con altre società.

La sede del prossimo studio, che sarà il quarto studio di giochi di proprietà di Netflix, si troverà a Helsinki, che si trova in Finlandia. Secondo quanto riferito, il nuovo studio aumenterebbe i tentativi di Netflix di fornire ‘giochi originali interessanti’ alle loro centinaia di milioni di membri in tutto il mondo. Questo secondo il vicepresidente dei Game Studios di Netflix che ha affermato che il nuovo studio rafforzerà questi sforzi.

Netflix si prepara al prossimo obiettivo

Fino a questo momento, l’obiettivo principale della società era fare investimenti nell’industria dei videogiochi attraverso l’acquisto di attività esistenti nel settore. L’azienda ha acquisito Night School Studio all’inizio dell’anno. Night School Studio è stata la società responsabile della creazione di Oxenfree, oltre a Boss Fight Entertainment. L’azienda possiede anche Next Games, che ha sede a Helsinki ed è stata recentemente acquisita da essa.

Gli utenti del servizio di streaming hanno accesso a una libreria sempre più ampia di giochi che possono essere giocati sui propri dispositivi iOS e Android senza costi aggiuntivi e senza interruzioni di pubblicità. È possibile accedere a questi giochi tramite il sito Web del servizio. Poinpy, un platform deliziosamente animato, e Before Your Eyes, un gioco in cui muovi la figura sbattendo davvero le palpebre, sono due dei punti salienti del gioco. In un futuro non troppo lontano, il servizio di streaming fornirà anche l’accesso a Immortality, un’esperienza narrativa spaventosa alimentata da un film che è stato scritto e diretto da Sam Barlow.